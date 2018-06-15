قرقاش لقطر: المرتبك من يسيس قنواته الرياضية

أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجمعة، أن الرياضة ربح وخسارة، لافتاً إلى أن المرتبك من يسيّس قنواته الرياضية. في إشارة إلى قنوات بي إن سبورت القطرية.

وكتب قرقاش في حسابه على تويتر "الرياضة ربح وخسارة والمرتبك يسيّس قنواته الرياضية ويطلق العنان لمرتزقته وشتاميه".

وأضاف قرقاش "بيتك من زجاج وما هكذا تورد الإبل ولن تنهي هذه الحماقة أزمتك".

وكان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، أعلن الجمعة، أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة قناة "بي إن سبورت"، بعد التجاوزات التي ارتكبتها بحق المنتخب السعودي.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة "بي إن سبورت" تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية. وهذا دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها".

وكانت القناة القطرية تجاوزت القوانين المرعية خلال تعليقاتها اللاحقة على المباراة التي جمعت المنتخب السعودي والروسي، الخميس، والتي انتهت بنتيجة 5- صفر لصالح المنتخب الروسي.