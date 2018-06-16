سلطان بن سحيم: نظام الحمدين يسير بشعب قطر إلى كارثة

أسف الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني على الحال التي وصلت إليها قطر في ظل السياسة الحالية. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، السبت: بينما نظام الحمدين يسير بشعبنا إلى كارثة لا يعلم إلا الله عواقبها، عيد ثالث يمر على بلادي وهي معزولة مقاطعة. لله در القطريين الصابرين على هذا النظام وجرائمه".

وأضاف في تغريدة أخرى: "ها هي بلادنا تسير إلى الهاوية، في حين يعتمد النظام المعزول على مرتزقة يبحثون عن مصالحهم ومكاسبهم، غير عابئين بالخطر المحدق الذي يعيشه شعبنا. سيخونهم المرتزقة يوماً ما إن يغرق المركب".

ها هي بلادنا تسير إلى الهاوية، في حين يعتمد النظام المعزول على مرتزقة يبحثون عن مصالحهم ومكاسبهم غير عابئين بالخطر المحدق الذي يعيشه شعبنا.

سيخون بهم المرتزقة يوماً ما أن يغرق المركب — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) June 16, 2018

يذكر أن الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني كانت انتقد، الأربعاء الماضي، تحالف الدوحة مع إيران ودفاعها عن طهران ضد الدول العربية. وقال "بينما العرب الصادقون الشجعان يجتمعون لتحرير الحديدة من براثن الانقلاب الحوثي، نجد النظام الخائن يكشر عن أنياب الغدر ليتحالف مع الوكيل الإيراني"، مضيفاً: "ما أتعسها من أيام على القطريين الشرفاء". وتابع: "عار علينا كقطريين أن يأتي اليوم يدافع نظام الحمدين عن الفارسي… وضد من؟! ضد الشقيق السعودي والإماراتي والبحريني والكويتي. إن لم يكن هذا هو العار فما هو إذاً ؟".