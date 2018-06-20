خلل فني يعيد طائرة كويتية للمطار بعد إقلاعها إلى الدمام

تعرضت الثلاثاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية لعطل فني بعد إقلاعها من #الكويت، متجهة إلى مطار الملك فهد بالدمام شرق #السعودية، مما اضطر قائد الطائرة للعودة إلى الكويت.

وأكدت الخطوط الجوية الكويتية عبر بيان صادر عنها، أن رحلتها رقم 743 المتجهة إلى #الدمام قد واجهت خللا فنيا بعد مغادرتھا، مما استدعى قائد الطائرة للعودة مجددا إلى مطار الكويت الدولي وھبوطھا بسلام، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الكويتية.



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن الخطوط قامت بتطبيق إجراءات السلامة الجویة وهبوط الطائرة بسلام، في حين تم استقبال الركاب، وتجھیز طائرة أخرى للقيام بالرحلة، والتي غادرت إلى وجھتھا في الساعة 8.30 مساء الثلاثاء، معربة عن اعتذارها للركاب عن أي إزعاج.