قرقاش: موقف قطر مرآة لعدوان الحوثي وإيران

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، إن موقف قطر أصبح مرآة لعدوان الحوثي وإيران بعد تحرير مطار الحديدة في اليمن. لافتاً إلى أن قناة الجزيرة القطرية أصبحت كقناتي المنار والعالم.

وأكد قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" أنه "اختلط الحابل بالنابل بعد تحرير مطار الحديدة، فأصبح موقف قطر مرآة لعدوان الحوثي وإيران وغدت انتهازية فلول الإخوانج فاضحة".

وأضاف "أصبحت الجزيرة كالمنار والعالم لا تميزها إلا من شعارها.. موقف لا يعبر عن قناعات المواطن القطري".

وكانت القوات اليمنية وبدعم من تحالف دعم الشرعية سيطرت بالكامل على #مطار_الحديدة.