فيديو.. مباحث مطار الدوحة تحتجز حارس منتخب الكويت

تعرض حارس مرمى #المنتخب_الكويتي #نواف_الخالدي ، قبل يومين لاعتداء سافر من قبل السلطات الأمنية في مطار #الدوحة ، حيث تم توقيفه والاستيلاء على هاتفه.

وفي فيديو نشره على حسابه على تويتر، روى الخالدي ما حصل معه، قائلاً "إن المباحث قامت باحتجازه والاستيلاء على أجهزة الاتصال الخاصة به، ومنعه من التواصل مع أي أحد، سواء أهله أو السفارة الكويتية". وقال: "تهجموا عليّ في مطار #قطر وأخذوا هواتفي ومنعوني من الاتصال بالسفارة، وكنت أنتظر من إخواني القطريين إدانة ما تعرضت له في بلادهم وليس عتابي".

من جهته، أكد محامي الحارس الكويتي، حسين عصفور في مداخلة مع "العربية"، مساء الأربعاء، أن الحادث مستنكر ولن يمر مرور الكرام، مشدداً على أن موكله بعيد كل البعد عن السياسة، وأن ما حصل في مطار الدوحة تشويه لسمعته، لا سيما أن الخالدي معروف عنه التزامه القوانين، حتى إنه لم يأخذ مخالفة مرورية واحدة، بحسب قول المحامي.

وكان العصفور قال في وقت سابق في بيان له، إن "ما تعرض له الكابتن نواف الخالدي في مطار الدوحة أمر لن يمر مرور الكرام، وسنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة كافة، لرد اعتباره بعد التعسف الذي تعرض له من قبل رجال المباحث في مطار حمد الدولي، من حجز لحريته دون وجه حق، بناء على شخصية متنفذة استخدم سلطته بشكل خاطئ في قطر".

إلى ذلك، أشار المحامي في تغريدات صباح الخميس إلى أنه وصل إلى مطار الدوحة من أجل متابعة تفاصيل قضية موكله. وقال: "خرجت من المطار للتو ومتوجه للفندق ومن ثم لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع موكلي نواف الخالدي بعد قليل".