قرقاش: سياسة الدوحة تجاه الحوثي لا يدافع عنها أبناء قطر

شكك أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الخميس، في أن تكون السياسة القطرية المتبعة في المنطقة تمثل مواقف المواطن القطري.

وقال: "سياسة قطر تجاه إيران والحوثي وحزب الله وتبريرها لعلاقات قديمة متجددة مع إسرائيل لا يدافع عنها أبناء قطر، الجزيرة لا تتحدث باسم المواطن القطري والإعلام والمنصات والذباب الإلكتروني يبرر لسياسات أدخلت الدوحة هذا النفق".

وتساءل في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر: "هل يستطيع أحد إقناعنا أن المواطن القطري يؤيد تابعية حكومته لطهران؟ إنه يتعاطف مع حزب الله؟ وإنه يقف مع الحوثي في عدوانه على اليمن؟ هل يستطيع أحد إقناعنا أن مواقف الجزيرة المحرضة في هذه الاتجاهات تمثله؟".

سياسة قطر تجاه إيران والحوثي وحزب الله وتبريرها لعلاقات قديمة متجددة مع إسرائيل لا يدافع عنها أبناء قطر، الجزيرة لا تتحدث بإسم المواطن القطري والإعلام والمنصات والذباب الالكتروني يبرر لسياسات أدخلت الدوحة هذا النفق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 21, 2018

وتابع قائلاً: "هل المصلحة القطرية في سيادة إيران على الخليج العربي؟ هل المصلحة في تعزيز دور حزب الله في سوريا؟ وهل المصلحة في استمرار العدوان الحوثي؟ الصورة واضحة في التباين بين ما تراه الحكومة وإعلامها وبين توجه المواطن".

وكان قرقاش أكد، الأربعاء، أن موقف قطر أصبح مرآة لعدوان الحوثي وإيران بعد تحرير مطار الحديدة في اليمن، لافتاً إلى أن قناة الجزيرة القطرية أصبحت كقناتي المنار والعالم.

وأشار إلى أنه "اختلط الحابل بالنابل بعد تحرير مطار الحديدة، فأصبح موقف قطر مرآة لعدوان الحوثي وإيران، وغدت انتهازية فلول الإخوانج فاضحة".