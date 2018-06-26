إجراءات سعودية إماراتية كويتية لدعم مالية البحرين

قال بيان مشترك أصدرته #السعودية والإمارات والكويت، إن الدول الثلاث ستعلن قريبا عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في #البحرين واستقرارها المالي.

وقالت الدول الخليجية الثلاث، إنها تجري مباحثات مع السلطات البحرينية لتعزيز استقرار المالية العامة في المنامة.

وأضاف البيان "تواصل المملكة العربیة السعودیة والأشقاء في دولة الكویت والإمارات العربية المتحدة محادثاتھم مع الأشقاء في مملكة البحرین لتعزيز استقرار الأوضاع المالیة فيها، وتأكید التزامھم بالنظر في كل الخیارات لتوفیر الدعم اللازم وإنھاء العمل على تصمیم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالیة العامة في البحرین".