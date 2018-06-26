هل صبت قطر 1.45 مليون دولار في جيب لوبيات صهيونية؟

كشفت جريدة "ذا تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية أن دولة #قطر دفعت 100 ألف دولار كدعم لصالح مجموعة صهيونية أميركية تعمل داخل الولايات المتحدة، وتم التبرع بواسطة رجل أعمال داعم من المعروفين بدعهم وولائهم لإسرائيل.

وبحسب المعلومات التي كشفتها الصحيفة الإسرائيلية فإن أموال الدعم القطرية ذهبت لصالح هيئة تُدعى "المنظمة الصهيونية الأميركية" (Zionist Organization of America) يُشار لها اختصاراً بالرمز (ZOA)، وهي واحدة من أبرز المنظمات الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وإحدى المنظمات المدافعة عن الاحتلال الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة.

أما الوسيط الأميركي الذي نفذ العملية لصالح دولة قطر فهو رجل الأعمال الأميركي الموالي لإسرائيل جوزيف اللحام، الذي يمتلك سلسلة من المطاعم اليهودية الأميركية التي تبيع الطعام المتوافق مع أحكام الشريعة اليهودية (كوشير).

تبرع قطري بقيمة 1.45 مليون دولار

وقال اللحام إن تبرعه لصالح هذه المجموعة اليمينية الصهيونية لم يكن سوى جزء من تبرع قطري تبلغ قيمته الإجمالية 1.45 مليون دولار أميركي.

وكشف رجل الأعمال الأميركي أن التبرع القطري يهدف إلى استمالة قادة اليهود في الولايات المتحدة وآخرين إلى جانب الدوحة في خلافها الحالي مع المملكة العربية السعودية، بحسب التصريحات التي نشرتها الصحيفة الإسرائيلية وموقع إخباري أميركي يُدعى "ماذر جونز".

واضطر اللحام للكشف عن هذا التبرع القطري لصالح المنظمة الصهيونية عندما قام بتسجيل نفسه الأسبوع الماضي لدى السلطات الأميركية على أنه "وكيل لحكومة أجنبية"، وذلك بمقتضى القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة.

وحاول زعيم المنظمة الصهيونية التي تلقت الدعم، مورتون كلاين، الإيحاء بأنه لم يكن يعلم بأن الأموال مصدرها دولة قطر، وقال إنه "كان لديه انطباع بأنها أموال خاصة من رجل الأعمال جوزيف اللحام". وزعم كلاين أنه في حال تأكد أن مصدر الدعم المالي هو دولة قطر فسوف يقوم برد الأموال لهم.

إلى ذلك، أفادت جريدة "ذا تايمز أوف إسرائيل" أن زعيم المنظمة الصهيونية كلاين كان قد وجه انتقادات حادة لدولة قطر التي زارها مؤخراً، وقال إن الزيارة كانت بهدف التعبير عن القلق من الدعم الذي تقدمه الدوحة لحركة حماس، والقلق من التقارب بين قطر وإيران.

ويقول اللحام في الإفصاح الذي قدمه للسلطات الأميركية إنه قدم دعماً مالياً قيمته 100 ألف دولار لمنظمة "جنودنا يتكلمون" وهي مجموعة أميركية داعمة للجيش الإسرائيلي، كما أنه دفع 50 ألف دولار أميركي للمبشر المسيحي المعروف مايك هوكابي نظير زيارته إلى دولة قطر، وهو أحد رموز الكنيسة المسيحية الأميركية الداعمين لإسرائيل.

كما كشفت الصحيفة الإسرائيلية أيضاً عن تلقي أحد أبرز رموز الجالية اليهودية في الولايات المتحدة تمويلاً قطرياً، وهو نيك موزين الذي قبض أموالاً من أجل القيام بأعمال علاقات عامة لصالح قطر في الولايات المتحدة.

وتنتهي صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" إلى التأكيد على أن عدداً كبيراً من رموز الجالية اليهودية واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة زاروا دولة قطر خلال العام الماضي.