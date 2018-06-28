قرقاش: الإمارات فندت بالأدلة مزاعم قطر للعدل الدولية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن المرافعة القطرية بالأمس أمام محكمة العدل الدولية بكائية مثيرة للشفقة في مظلوميتها، وفي استجدائها للتعاطف موقف ضعيف لم تستطع الدوحة دعمه بالأدلة والأرقام، مضيفاً "فعلا حبل الكذب قصير".

إطلعت محكمة العدل الدولية على أرقام موثقة لطلاب يكملون دراستهم ومواطنون يتعالجون و رخص تجارية تجدد وأخرى جديدة تسجل وتحويلات بنكية بمئات الملايين، الكذب حبله قصير والتزييف في المحاكم الدولية سبق لقطر أن مارسته وكان حبله قصير. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

وأضاف قرقاش في مجموعة تغريدات له على تويتر "جاءت مرافعة الإمارات اليوم أمام محكمة العدل الدولية قوية وفندت المزاعم القطرية بالأرقام، وبينت زيفها وضعف أسانيدها وأدلتها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري ضحية سياسات حكومته".

القرارات السيادية التي اتخذتها الامارات لحماية نفسها من مؤامرات الحكومة القطرية لم تنسها مسؤوليتها الإنسانية، والمرافعة الْيَوْمَ بينت كل ذلك بالأدلة والأرقام. كذبت الآلة الإعلامية القطرية حتى إرتدت على نفسها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

وقال الوزير الإماراتي "مرافعات الفريق القانوني للإمارات كذبت وبالأدلة ادعاءات المظلومية وكشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعة إعلامية سوّق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب والمسؤولية الإنسانية".

بالأدلة والأرقام وضح الفريق القانوني للامارات حرص الدولة على القطري في التعليم و التطبيب والتجارة والإستثمار حتى بعد الأزمة، الحكومة القطرية تسعى الى افتعال مظلومية انسانية لا تتسق مع الواقع. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

وأشار قرقاش "بالأدلة والأرقام وضح الفريق القانوني للإمارات حرص الدولة على القطري في التعليم والتطبيب والتجارة والاستثمار حتى بعد الأزمة، الحكومة القطرية تسعى إلى افتعال مظلومية إنسانية لا تتسق مع الواقع".

مرافعات الفريق القانوني للامارات كذبت و بالأدلة ادعاءات المظلومية و كشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعه إعلامية سوّق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب و المسؤولية الإنسانية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

وأضاف" القرارات السيادية التي اتخذتها الإمارات لحماية نفسها من مؤامرات الحكومة القطرية لم تنسها مسؤوليتها الإنسانية، والمرافعة اليوم بينت كل ذلك بالأدلة والأرقام. كذبت الآلة الإعلامية القطرية حتى ارتدت على نفسها".

القرارات السيادية التي اتخذتها الامارات لحماية نفسها من مؤامرات الحكومة القطرية لم تنسها مسؤوليتها الإنسانية، والمرافعة الْيَوْمَ بينت كل ذلك بالأدلة والأرقام. كذبت الآلة الإعلامية القطرية حتى إرتدت على نفسها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

وقال وزير الدولة الإماراتي "اطلعت محكمة العدل الدولية على أرقام موثقة لطلاب يكملون دراستهم ومواطنين يتعالجون ورخص تجارية تجدد وأخرى جديدة تسجل وتحويلات بنكية بمئات الملايين، الكذب حبله قصير والتزييف في المحاكم الدولية سبق لقطر أن مارسته وكان حبله قصيرا".