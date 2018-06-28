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قرقاش: الإمارات فندت بالأدلة مزاعم قطر للعدل الدولية

المصدر: العربية.نت
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن المرافعة القطرية بالأمس أمام محكمة العدل الدولية بكائية مثيرة للشفقة في مظلوميتها، وفي استجدائها للتعاطف موقف ضعيف لم تستطع الدوحة دعمه بالأدلة والأرقام، مضيفاً "فعلا حبل الكذب قصير".

وأضاف قرقاش في مجموعة تغريدات له على تويتر "جاءت مرافعة الإمارات اليوم أمام محكمة العدل الدولية قوية وفندت المزاعم القطرية بالأرقام، وبينت زيفها وضعف أسانيدها وأدلتها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري ضحية سياسات حكومته".

وقال الوزير الإماراتي "مرافعات الفريق القانوني للإمارات كذبت وبالأدلة ادعاءات المظلومية وكشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعة إعلامية سوّق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب والمسؤولية الإنسانية".

وأشار قرقاش "بالأدلة والأرقام وضح الفريق القانوني للإمارات حرص الدولة على القطري في التعليم والتطبيب والتجارة والاستثمار حتى بعد الأزمة، الحكومة القطرية تسعى إلى افتعال مظلومية إنسانية لا تتسق مع الواقع".

وأضاف" القرارات السيادية التي اتخذتها الإمارات لحماية نفسها من مؤامرات الحكومة القطرية لم تنسها مسؤوليتها الإنسانية، والمرافعة اليوم بينت كل ذلك بالأدلة والأرقام. كذبت الآلة الإعلامية القطرية حتى ارتدت على نفسها".

وقال وزير الدولة الإماراتي "اطلعت محكمة العدل الدولية على أرقام موثقة لطلاب يكملون دراستهم ومواطنين يتعالجون ورخص تجارية تجدد وأخرى جديدة تسجل وتحويلات بنكية بمئات الملايين، الكذب حبله قصير والتزييف في المحاكم الدولية سبق لقطر أن مارسته وكان حبله قصيرا".

كلمات دالّة

#الإمارات, #قطر, #قرقاش, #محكمة العدل الدولية

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