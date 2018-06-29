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هذه حقيقة تعرض طلبة ضباط كويتيين للضرب في مصر

المصدر: دبي - العربية.نت
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أوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي حقيقة تعرض طلبة ضباط للضرب في مصر، بعدما تناقلت مواقع التواصل أخبارا مغلوطة عن الموضوع.

وأكدت في سلسلة تغريدات، الجمعة، على حسابها الرسمي على تويتر، أن ما جرى ما هو إلا سوء فهم بسيط بين طالب كويتي وآخر مصري خلال إحدى الرحلات على زورق بحري قبل إجازة عيد الفطر.

إلى ذلك، أشارت إلى أن أحد الطلبة الكويتيين في الكلية البحرية بالإسكندرية، تعرض لجرح بسيط، بسبب تدافع جرى داخل الزورق دون مشاركته بالأمر.

كما أكدت أنه تمت السيطرة على الوضع في حينه من قبل ضباط الكلية البحرية المصرية، وقضى الطلبة الكويتيون إجازة العيد مع أهلهم وذويهم في #الكويت وجميعهم بخير وصحة جيدة.

كلمات دالّة

#الكويت

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