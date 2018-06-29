هذه حقيقة تعرض طلبة ضباط كويتيين للضرب في مصر

أوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي حقيقة تعرض طلبة ضباط للضرب في مصر، بعدما تناقلت مواقع التواصل أخبارا مغلوطة عن الموضوع.

وأكدت في سلسلة تغريدات، الجمعة، على حسابها الرسمي على تويتر، أن ما جرى ما هو إلا سوء فهم بسيط بين طالب كويتي وآخر مصري خلال إحدى الرحلات على زورق بحري قبل إجازة عيد الفطر.

1⃣ توضح #رئاسة_الأركان عن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض بعض الطلبة الضباط للضرب في الكلية البحرية #الاسكندرية ما هو الا سوء فهم بسيط بين طالب كويتي وآخر مصري خلال احد الرحلات على زورق بحري قبل اجازة عيد الفطر. pic.twitter.com/uoG2gsmQvG — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 29, 2018

إلى ذلك، أشارت إلى أن أحد الطلبة الكويتيين في الكلية البحرية بالإسكندرية، تعرض لجرح بسيط، بسبب تدافع جرى داخل الزورق دون مشاركته بالأمر.

كما أكدت أنه تمت السيطرة على الوضع في حينه من قبل ضباط الكلية البحرية المصرية، وقضى الطلبة الكويتيون إجازة العيد مع أهلهم وذويهم في #الكويت وجميعهم بخير وصحة جيدة.