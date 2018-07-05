البحرين تشيد بموقف "الأشقاء" لتعزيز استقرارها المالي

استقبل ملك #البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير، الأربعاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وسفير الإمارات العربية المتحدة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والقائم بأعمال سفير دولة الكويت عبدالله الشطي.

وأشاد العاهل البحريني خلال اللقاء بالموقف الداعم لخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز ، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لدعم وتعزيز استقرار الأوضاع المالية في مملكة البحرين.

ونوّه بما يجسد ذلك من الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع الدول الشقيقة بمملكة البحرين، والتي تأكدت في أكثر من محطة لتعكس الحرص على توطيد هذه العلاقات الأخوية انبثاقاً من الإيمان بوحدة المصير المشترك الذي يجمعها.

وقال الملك حمد: "إن مملكة البحرين تحمل التقدير والامتنان لما أعلنته الدول الشقيقة في إطار التواصل الأخوي المستمر على جميع المستويات وتعزيز أسس التعاون والتنسيق المشترك".

وأكد على الدور الكبير الذي سيسهم به دعم الأشقاء الذي يعتبر إحدى نماذج التكامل بين الأشقاء في رفد البرنامج الذي سيتم الإعلان عنه قريباً، لتحقيق أهدافه بما ينسجم مع حجم الطموح لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.