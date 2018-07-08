الكويت.. السجن 3 سنوات للمتهمين باقتحام مجلس الأمة

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، حكماً بسجن نائبين حاليين وستة نواب سابقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وحكماً بسجن نائب سابق لسنتين، في قضية اقتحام مجلس الأمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

كما قضت محكمة التمييز بسجن خمسة ناشطين لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، وناشطين لمدة سنتين، وحكمت ببراءة 17 متهماً، والامتناع عن معاقبة 34 متهماً آخرين في القضية ذاتها، بحسب نص الحكم.

ومن أبرز المحكومين بالسجن، النائب السابق مسلّم البراك، والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش (إسلاميان)، الذين حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات.

ومن بين النواب السابقين المحسوبين على المعارضة والذين حكم عليهم بالمدة ذاتها، مبارك الوعلان وسالم النملان.

أما النائب السابق الذي حكم عليه بالسجن سنتين فهو فهد خنة.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات بحق المتهمين الـ 67.

وفي عام 2013، أصدرت محكمة بداية كويتية أحكاماً ببراءة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها.

"الأربعاء الأسود"

وكان متظاهرون اقتحموا في 2011 مجلس الأمة عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ"الأربعاء الأسود"، قائلا إن "الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة".

وحوكم المتهمون بتهم مختلفة بينها "استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين"، و"دخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة". كما شملت الاتهامات "الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة" و"إهانة رجال الشرطة".

ومعظم النواب الحاليين والسابقين الذين حكم عليهم بالسجن هم خارج الكويت.