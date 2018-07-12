أميركا تدرج ميليشيا "سرايا الأشتر" على قائمة الإرهاب

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية ما يعرف بمنظمة "سرايا الأشتر"، التي وصفتها واشنطن بأنها جماعة إرهابية مدعومة من إيران في البحرين، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت الخارجية الأميركية -في بيان بثه موقع (لونغ وار جورنال) الأميركي- إن المجموعة تم إنشاؤها عام 2013 وقامت باغتيال ضباط شرطة في العديد من الهجمات باستخدام قنابل وأسلحة، لافتة إلى أن أعضاء المنظمة تلقوا أسلحة ومتفجرات من إيران.

كما أعلنت الخارجية عن إدراج كل من أحمد حسن يوسف ومرتضى مجيد علوي المعروف بالسندي، وهما عضوان في "سرايا الأشتر"، ضمن لائحة الإرهاب.