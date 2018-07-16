ألمانيا تحرج قطر: لا صحة لمقابلة منسوبة لوزيرة الدفاع

نفت وزارة الدفاع الألمانية ما نسبته وسائل إعلام قطرية للوزيرة أورسولا فون دير لاين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي أقيمت الأسبوع الماضي في بروكسل.

وكانت وسائل إعلام قطرية نشرت الجمعة الماضي مقابلة مزعومة مع وزيرة الدفاع الألمانية باللغتين العربية والإنجليزية.

🔴وزارة الدفاع الألمانية تنفي ما تم ذكره في الصحافة #القطرية عن تصريحات لوزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين على هامش قمة #الناتو في #بروكسل. — ألمانيا 🇩🇪🇸🇦 (@GermanyinKSA) July 15, 2018

وزعمت أن الوزيرة الألمانية "شكرت مشاركة الدوحة وموقفها مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأنها تتعاطف مع قطر"، التي قاطعتها دول عربية بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة.

لكن السفارة الألمانية بالرياض نشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نفي وزارة الدفاع، ما يؤكد عدم صحة تلك التصريحات التي حاولت من خلالها وسائل الإعلام القطرية تشويه صورة السعودية.

ومنذ إعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات مع قطر، تتعمد الدوحة بث الادعاءات التي لا تستند فيها إلى أي حقائق.