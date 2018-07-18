إعلان مجلس تنسيقي بين السعودية والكويت

عقد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي، جلسة مباحثات رسمية مع عادل بن أحمد #الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، صباح الأربعاء، تناولت سبل تعزيز وتوطيد العلاقات التاريخية المتينة التي تربط الكويت بالسعودية في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

ووقع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية، والجبير، وزير الخارجية السعودي، على محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين #الكويت و #السعودية، كإطار عام يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك، وذلك في سياق تنفيذ توجيهات أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب ما أعلنه الديوان الأميري الكويتي.

وشهد مراسم توقيع اتفاقية إنشاء المجلس، كل من السفير خالد سليمان الجارالله، نائب وزير الخارجية، والسفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والسفير ضاري عجران العجران، مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، والسفير الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية، والسفير أيهم عبداللطيف العمر، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية، والسفير صالح سالم اللوغاني، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والمستشار عبدالله محمد الموعد، مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية.