سلطان بن سحيم:إنفاق أموال القطريين على الإرهابيين فضيحة

اعتبر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، تصرفات النظام في قطر فضيحة سيسجلها التاريخ بعدما أنفق أموال الشعب القطري على الجماعات الإرهابية.

وفي تغريدات له على حسابه في تويتر، استغرب #سلطان_بن_سحيم قيام #النظام_القطري باستبدال حلفاء الشعب القطري وأهله في السعودية والإمارات والبحرين بالحوثيين وحزب الله وجبهة النصرة.

قاسم سليماني تعاونتم معه ودعمتموه…

زعماء الميليشيات تواصلتم معهم ومولتموهم…

وبعد أن كان حلفاؤكم السعودية والإمارات والبحرين… استبدلتموهم بالحوثيين وحزب الله وجبهة النصرة…

ما اتعسكم واتعس حلفاؤكم — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) July 20, 2018

قال بن سحيم "دليل آخر يدين النظام القطري ويكشفه أمام العالم.. ما أكبرها من فضيحة عندما يسجل التاريخ أنك دفعت 1.15 مليار دولار كأكبر فدية في التاريخ.. ولمن؟! لجماعات إرهابية!".

وأضاف "بعد أن كانت بلادنا مسالمة آمنة يضرب بها المثل في الاعتدال والتسامح، تحولت على أيدي نظام الحمدين إلى دولة داعمة للإرهاب.. من سمح لكم بإنفاق مليارات الدولارات من حقوق الشعب القطري دعماً للإرهاب وأهله؟!".

بعد أن كانت بلادنا مسالمة آمنة يضرب بها المثل في الاعتدال والتسامح، تحولت على أيدي نظام الحمدين إلى دولة داعمة للارهاب…

من سمح لكم بانفاق مليارات الدولارات من حقوق الشعب القطري دعماً للإرهاب وأهله؟! — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) July 20, 2018

وأشار بن سحيم في تغريدة أخرى "قاسم سليماني تعاونتم معه ودعمتموه.. زعماء الميليشيات تواصلتم معهم ومولتموهم.. وبعد أن كان حلفاؤكم السعودية والإمارات والبحرين، استبدلتموهم بالحوثيين وحزب الله وجبهة النصرة.. ما أتعسكم وأتعس حلفائكم".