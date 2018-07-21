سلطان بن سحيم: منع نظام قطر شعبه من الحج عمل "دنيء"

استنكر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني منع النظام القطري مواطنيه من الحج للعام الثاني على التوالي، مشيداً بما تقدمه #السعودية من تسهيلات وترحاب لمئات الآلاف من الحجاج من كل بلاد العالم.

واستغرب بن سحيم في عدد من التغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي #تويتر من تصرفات النظام القطري الذي دفعته الخصومة من حرمان الشعب القطري من أداء فريضتهم، محذراً النظام من محاكمة التاريخ لهم على هذا الفعل الدنيء.

بينما المسلمون من كل أصقاع الدنيا يأتون لبيت الله "من كل فج عميق"…

وبينما المملكة تفتح قلبها قبل حدودها لمئات الآلاف من الحجاج…

ها هو النظام القطري يمنع مواطنيه من الحج للعام الثاني…

ذنب القطريين في رقاب من لا دين ولا مروءة تردعهم — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) ٢١ يوليو ٢٠١٨

وقال: "بينما المسلمون من كل أصقاع الدنيا يأتون لبيت الله "من كل فج عميق"… وبينما المملكة تفتح قلبها قبل حدودها لمئات الآلاف من #الحجاج…

ها هو النظام القطري يمنع مواطنيه من الحج للعام الثاني…ذنب القطريين في رقاب من لا دين ولا مروءة تردعهم".

بلغت فيهم الدنائة منع مواطنيهم من بيت الله…

وصلت فيهم الخصومة عقاب المسلمين اذا ما أدوا فريضتهم…

ستنتهي الأزمة وتنجلي الغمة وسيحاكمهم القطريين على إجرامكم واستبدادكم… — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) ٢١ يوليو ٢٠١٨

وأضاف الشيخ #سلطان_بن_سحيم "بلغت فيهم الدناءة منع مواطنيهم من بيت الله…وصلت فيهم الخصومة عقاب المسلمين إذا ما أدوا فريضتهم…

ستنتهي الأزمة وتنجلي الغمة وسيحاكمهم القطريون على إجرامهم واستبدادهم…".

كل من عرفتهم من القطريين حجوا واعتمروا رغماً عن النظام ولم يجدوا سوى الترحيب منذ وطأت أقدامهم أرض المملكة…

وخونة الأوطان مدمري البلدان يعاقبون من أدى الفريضة وعاد سالماً…

التاريخ سينصفكم في صفحاته السوداء — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) ٢١ يوليو ٢٠١٨

وقال "كل من عرفتهم من القطريين حجوا واعتمروا رغماً عن النظام ولم يجدوا سوى الترحيب منذ وطأت أقدامهم أرض المملكة…و خونة الأوطان مدمرو البلدان يعاقبون من أدى الفريضة وعاد سالماً… التاريخ سيصنفكم في صفحاته السوداء".

أي ظلم أكبر من منع شعبنا من بيت الله؟!

أي كبيرة أعظم من صد الناس عن الحج؟!

لا يفعلها الا النظام الظالم القابع في الدوحة…

قال تعالى:

إِن الذين كفروا ويصدون عن سبِيلِ اللَّه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الْعَاكف فيه وَالْباد ومن يرد فِيهِ بإلحاد بظُلم نُّذقه من عذاب أليم — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) ٢١ يوليو ٢٠١٨

وأضاف بن سحيم: "أي ظلم أكبر من منع شعبنا من بيت الله؟! أي كبيرة أعظم من صد الناس عن الحج؟! لا يفعلها إلا النظام الظالم القابع في الدوحة… قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ".