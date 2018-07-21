فيديو.. محمد بن زايد يلتقي رئيس الصين مع أولاده وأحفاده

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" "تشرفت باستضافة صديقي العزيز فخامة الرئيس شي جين بينغ في قصر البحر.. لحظات جميلة ومميزة جمعتني وأبنائي وأحفادي مع فخامته سادتها روح الألفة والمودة والأحاديث الطيبة.. لم تغب عنها الصورة المشرقة والتفاؤل الكبير بمزيد من الشراكات البناءة بين بلدينا الصديقين".

وقد غادر رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ الإمارات، في وقت سابق من اليوم السبت، بعد زيارة رسمية للدولة استغرقت ثلاثة أيام.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وداع الرئيس الصيني لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وشهدت الزيارة التاريخية للرئيس الصيني اهتماما رسميا وشعبيا كبيرين في الإمارات وجرى خلالها توقيع العديد من مذكرات التعاون الاقتصادي.