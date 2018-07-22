مظاهرات المعارضة تستقبل أمير قطر في لندن

دعت المعارضة القطرية إلى مشاركة واسعة في المظاهرات المقرر تنظيمها يوم غد الاثنين أمام البرلمان البريطاني احتجاجاً على زيارة #أمير_قطر.

وأعلن المعارض القطري #خالد_الهيل في بيان، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني بالتزامن مع زيارة سرية من المقرر أن يجريها أمير قطر، الأمير تميم بن حمد، الاثنين، إلى العاصمة البريطانية #لندن.

"غير مرحب بك في لندن".. عبارة انتشرت في شوارع المدينة قبل ساعات من زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للعاصمة البريطانية، وهي زيارة أرادها أمير قطر سرية، ولكن المعارضة أفشلت مخططه.

المعارض القطري الهيل أرجع استقبال تميم بالتظاهر إلى الانتهاكات التي يرتكبها نظام الدوحة، وفي مقدمتها دعم الإرهاب، سواء من تنظيمات أو أفراد، إلى جانب عدم احترام حقوق العمال أو الوافدين، ما تسبب في وفاة عدد كبير منهم، فضلا عن تقييد الحريات الأساسية للمواطنين وإلقاء أصحاب الآراء في السجون.

وتسعى المعارضة القطرية من هذا التحرك إلى كشف جرائم وإرهاب النظام القطري أمام الرأي العام البريطاني والأوروبي.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر هاشتاغ #لندن_ترفض_زيارة_تميم، وحظي بتفاعل كبير من قبل المغردين.

بالمقابل، كشفت مصادر بالمعارضة أن النظام القطري بدأ يحرك عناصر الإخوان لاستهداف القائمين على تنظيم الاحتجاجات في لندن.