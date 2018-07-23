قرقاش عن لافتات العداء لتميم: انقلب السحر على الساحر

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، إن #قطر غيرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ، من خلال الأساليب التي تبنتها وموّلتها بعيداً عن الاحترام والمراعاة التي ميزت التعامل السياسي في الخليج العربي.

وذكر قرقاش في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على تويتر اليوم الاثنين "ونحن نرى اللافتات الإعلانية المعادية لزيارة أمير قطر إلى بريطانيا لا يسعنا إلا أن نقول انقلب السحر على الساحر، وقبل ذلك تبني الإعلام الرخيص والحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني، فكما تدين تدان والفارق أن المرتبك اختار دعم التطرّف والإرهاب".

وأضاف: "للأسف قطر غيرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ، فالأساليب التي تبنتها وموّلتها أصبحت الآن العرف والقاعدة، بعيداً عن الاحترام والمراعاة التي ميزت التعامل السياسي في الخليج العربي، واليوم تعاني الدوحة كما عانى جيرانها من ممارساتها".

وتابع "مصير خطاب التناقضات القاع، فكيف تتبنى الديمقراطية وأنت لم تخض انتخابا يتيما؟ وكيف تتصدر المواقف القومية المقاومة وأنت ملك التطبيع؟ وكيف تتوقع أن تغدر بجيرانك وأن يستمر صبرهم.. المرتبك اكتشف متأخرا أن ثمن سياسته الغادرة باهظ للغاية".

ويواجه #أمير_قطر الشيخ تميم عاصفة دبلوماسية قبل وصوله إلى #لندن بعد كشف هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تفاصيل فضيحة دعم بلاده للإرهابيين في #العراق.

ووثقت تحقيقها الاستقصائي بمجموعة رسائل نصية، واتصالات هاتفية لوزير خارجية قطر، وسفيرها في العراق بدفع أكثر من مليار دولار لأشخاص، وجماعات على لائحة الإرهاب في أميركا من أجل تحرير رهائن قطريين.