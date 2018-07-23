لافتات تنديد.. "فضيحة الفدية" باستقبال تميم في لندن

يواجه #أمير_قطر الشيخ تميم عاصفة دبلوماسية قبل وصوله إلى #لندن بعد كشف هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تفاصيل فضيحة دعم بلاده للإرهابيين في #العراق.

ووثقت تحقيقها الاستقصائي بمجموعة رسائل نصية، واتصالات هاتفية لوزير خارجية قطر، وسفيرها في العراق بدفع أكثر من مليار دولار لأشخاص، وجماعات على لائحة الإرهاب في أميركا من أجل تحرير رهائن قطريين.

كذلك تواجه الحكومة البريطانية ضغوطات سياسية لمطالبة أمير قطر بوقف تدفق أموال بلادِه للإرهابيين، وعدم تدخل الدوحة في شؤون جيرانها.

موضوع يهمك دعت المعارضة القطرية إلى مشاركة واسعة في المظاهرات المقرر تنظيمها يوم غد الاثنين أمام البرلمان البريطاني احتجاجاً على... مظاهرات المعارضة تستقبل أمير قطر في لندن الخليج العربي

فيما تنتشر لوحات إعلانية إلكترونية في شوارع #لندن تتساءل فيها المعارضة القطرية عن استقبال الحكومة البريطانية للشيخ تميم إذا ما كان بلده يمول جماعات إرهابية.

وتحث اللوحات الحكومة على عدم تغليب مصالحها الاقتصادية مع قطر.

إلى جانب هذه الحملة سيتظاهر محتجون، وناشطون حقوقيون ضد انتهاك قطر للحريات الأساسية ودعمها المالي والسياسي والإعلامي للتنظيمات والأفراد الضالعين في #الإرهاب خاصة في سوريا وليبيا.