قرقاش: أبعاد هجوم الحوثي على شحنات النفط تتجاوز المنطقة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، #أنور_قرقاش، إن هجوم الحوثيين على شحنات النفط له أبعاد تتجاوز المنطقة، مشيرا إلى أن هناك حدودا للصبر فيما يتعلق بالحديدة، وإعطاء الدبلوماسية كل فرصة ممكنة.

وأضاف أنه إذا أمكن منع #الحوثيين من استخدام #ميناء_الحديدة ستكون الحرب هناك أقصر، مردفاً أن اختلاف وجهات النظر بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن إيران أمر مقلق.

كما أبدى قرقاش استعداد بلاده لتحمل المزيد من العبء الأمني في الشرق الأوسط، لأنها لا تستطيع الاعتماد بعد الآن على العمليات العسكرية لحليفتيها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وعبر وزير الدولة الإماراتي عن أمله في أن يؤدي الضغط الأميركي على إيران إلى عودتها لطاولة المفاوضات للتوصل لاتفاق أوسع من الاتفاق النووي.. اتفاق يشمل الصواريخ الباليستية لإيران وتدخلها الإقليمي.