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مطار أبوظبي: حادث مركبة لم يؤثر على حركة الرحلات الجوية

المصدر: العربية.نت
صالة الانتظار في مطار أبوظبي الدولي
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أكدت مطارات أبوظبي وقوع حادث في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم.

وفى بيان عاجل، أوضحت مطارات أبوظبي أن الحادث لم يؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

ونقلت صحيفة "البيان" عن مصدر في مطارات أبوظبي أن الحادث بسيط للغاية ونتج عن انقلاب مركبة إمدادات دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأكدت المصادر على أن جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة تسير بانتظام، مشيرة إلى أن مطارات أبوظبي ستواصل متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها.

كلمات دالّة

#مطارات أبوظبي, #حركة الملاحة, #حادث سير

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