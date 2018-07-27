بن سحيم: سنحاسب نظام الحمدين على جرائمه ولن نستثني أحدا

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أن منع حكام الدوحة لمواطنيها من أداء فريضة الحج هو إثبات على عدم أحقيتهم في حكم البلاد، مشيرا إلى أنه عند خلاص الشعب القطري من ظلم القائمين على الحكم في البلاد سيتم محاسبتهم دون استثناء.

وكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "كلما أمعنوا في منع القطريين من الحج.. أثبتوا أكثر عدم أحقيتهم في حكم بلادنا.. عندما يتخلص شعبنا من ظلمهم وجورهم.. سنحاسب نظام الحمدين على جرائمهم ولن نستثني منهم أحدا".

وتابع في تغريدة أخرى "كل كوارثهم في دعم الفوضى والتخريب في كفة.. وحرمان المسلمين من حقهم في بيت الله في كفة.. القرامطة الجدد لا يخافون الله ورسوله.. "لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ "..

وفي وقت سابق، استنكر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني منع النظام القطري مواطنيه من الحج للعام الثاني على التوالي، مشيداً بما تقدمه #السعودية من تسهيلات وترحاب لمئات الآلاف من الحجاج من كل بلاد العالم.

واستغرب بن سحيم في عدد من التغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي #تويتر من تصرفات النظام القطري الذي دفعته الخصومة من حرمان الشعب القطري من أداء فريضتهم، محذراً النظام من محاكمة التاريخ لهم على هذا الفعل الدنيء.

وقال: "بينما المسلمون من كل أصقاع الدنيا يأتون لبيت الله "من كل فج عميق"… وبينما المملكة تفتح قلبها قبل حدودها لمئات الآلاف من #الحجاج.. ها هو النظام القطري يمنع مواطنيه من الحج للعام الثاني…ذنب القطريين في رقاب من لا دين ولا مروءة تردعهم".

وأضاف الشيخ #سلطان_بن_سحيم "بلغت فيهم الدناءة منع مواطنيهم من بيت الله…وصلت فيهم الخصومة عقاب المسلمين إذا ما أدوا فريضتهم".