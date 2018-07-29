غريفيث يلتقي أمير الكويت لبحث آخر تطورات الأزمة اليمنية

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المبعوث الأممي إلى #اليمن مارتن غريفيث التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيرة إلى أن #غريفيث أطلع أمير الكويت على آخر التطورات والاتصالات المتعلقة بالأزمة اليمنية.

وثمن المبعوث الأممي الدور البارز الذي يقوم به أمير الكويت في سبيل تحقيق السلام في العالم ولاسيما في اليمن، وعبر عن اعتقاده أن النجاح في وقف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي لها لن يتم دون مساعدة الكويت وخِبرتها.

وعبر غريفيث عن أمله في تحقيق السلام في اليمن في غضون الشهر المقبل، مشدداً على أن #الكويت هي المحور المركزي لنا وللسلام في اليمن.

هذا فيما رجحت مصادر توجه غريفيث لعقد جولة المفاوضات اليمنية المقبلة في الكويت.