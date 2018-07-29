قرقاش: فساد قطر بملف كأس العالم يشبه أساليبها السياسية

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن فساد قطر بملف استضافتها لكأس العالم يشبه أساليبها السياسية والتي نراها يومياً في إدارتها لشؤونها وعلاقتها بجيرانها ومحيطها الإقليمي.

تقرير "الصنداي تايمز" الْيَوْمَ حول فساد حملة قطر لإستضافة كأس العالم من خلال إستهداف المنافسين يشبه التوجه القطري الذي نراه سياسيا، إعتماد على الأخبار الكاذبة والتسريبات والدفع لشركات العلاقات العامة وللمرتزقة وما تسميه الصحيفة "العمليات السرية السوداء". — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

وأضاف #قرقاش في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تقرير (الصنداي تايمز) اليوم حول فساد حملة قطر لاستضافة #كأس_ العالم من خلال استهداف المنافسين يشبه التوجه القطري الذي نراه سياسيا، اعتماد على الأخبار الكاذبة والتسريبات والدفع لشركات العلاقات العامة وللمرتزقة وما تسميه الصحيفة "العمليات السرية السوداء"".

وترى "الصنداي تايمز" أن الجديد في تقريرها هو الوثائق التي تربط عملية الفساد في الحملة القطرية باللجنة المعنية وهو الجانب الذي لم يتوصل إليه المحقق مايكل غارسيا، للأسف لا نستغرب هذه الأساليب ونحن نراها يوميا في إدارة قطر لشؤونها وسياساتها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

وقال"وترى (الصنداي تايمز) أن الجديد في تقريرها هو الوثائق التي تربط عملية الفساد في الحملة القطرية باللجنة المعنية وهو الجانب الذي لم يتوصل إليه المحقق مايكل غارسيا، للأسف لا نستغرب هذه الأساليب ونحن نراها يوميا في إدارة #قطر لشؤونها وسياساتها".