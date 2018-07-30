مسؤول بريطاني: على الفيفا التحقيق حول فساد مونديال 2022

اعتبر الرئيس السابق للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ديفيد بيرنشتاين أن قطر لا تستحق استضافة نهائيات مونديال 2022، داعياً الفيفا للتحقيق في هذا الملف.

وقال بيرنشتاين في حديث مع قناة "سكاي نيوز" أمس الأحد إن "استضافة قطر لكأس العالم 2022 هو أغرب تتويج غير مستحق في تاريخ كرة القدم، بل في تاريخ الرياضة أجمع".

موضوع يهمك في المنافسة على استضافة بطولة كأس العالم 2022، كسر فريق "ملف قطر" المثير للجدل قواعد الفيفا، عن طريق إدارة حملة "عمليات... عملاء CIA سابقون جندتهم قطر.. وكسروا قواعد الفيفا الخليج العربي

واستغرب المسؤول السابق أيضاً من نقل توقيت المونديال، من مناسبة صيفية إلى مناسبة رياضية شتوية، فور حصول قطر على حق استضافة مونديال 2022. وأكد أن كل المسألة (أي حصول قطر على حق الاستضافة) كانت "غريبة منذ البداية". لكنه أضاف أنه لا يستغرب من مزاعم الفساد المحيطة بمونديال قطر.

وشدد بيرنشتاين على ضرورة أن يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في شبهات الفساد المحيطة بحصول قطر على حق استضافة هذه المناسبة الرياضية الهامة في 2022، معتبراً أن على الفيفا أخذ هذه المسألة على محمل الجد.

كما ذكر أن الفيفا الآن، بعد الإصلاحات التي طرأت عليها، باتت مختلفة عن الفيفا التي عرفناها قبل 5 أو 6 سنوات. وختم مؤكداً: "الآن وقت الحقيقة".