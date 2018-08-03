قرقاش:منع قطر مواطنيها من الحج غياب واضح للرؤية الواعية

قال أنور #قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن قرار #الحكومة_القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة #الحج، ومهما كانت المبررات التي روجت لها، يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية، التي تميّز بين ما هو سياسي آني وما هو أهم.

وأضاف قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "التسييس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج علامة عدم ثقة فيهم وفِي أولوياتهم وخياراتهم".