الإمارات: نقف مع السعودية بدفاعها عن سيادتها وقوانينها

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الاثنين، وقوف بلاده إلى جانب السعودية في الدفاع عن سيادتها وقوانينها.

وذكر قرقاش في تغريدة بحسابه على موقع "تويتر": "لا يمكن لنا إلا أن نقف مع #السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة".

وأضاف "اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤوننا مرفوض مرفوض".

وكانت وزارة الخارجية #السعودية أعلنت، الأحد، استدعاء سفيرها في #كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.

وقررت السعودية تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وقالت الرياض إن ما صدر عن كندا حول "نشطاء مجتمع مدني" موقف سلبي ومجافٍ للحقيقة.