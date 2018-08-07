الكويت ترفض تدخل كندا في الشؤون الداخلية للسعودية

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن دولة الكويت تابعت باهتمام التطور الأخير في العلاقات بين المملكة العربية #السعودية الشقيقة وكندا.

ولفت المصدر بحسب بيان لوزارة الخارجية على حسابها بموقع تويتر إلى أن #الكويت تؤكد موقفها الثابت برفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وفق ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية، وتأمل في أن يتمكن البلدان من تجاوز هذا الموقف.

وكانت السعودية أعلنت أمس الأول الأحد استدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور واعتبار #السفير_الكندي في المملكة "غير مرغوب فيه" وعليه المغادرة خلال الساعات الـ24 المقبلة.

كما أعلنت في بيان لوزارة الخارجية تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين المملكة وكندا مع الاحتفاظ بحق اتخاذ أي إجراءات اخرى.