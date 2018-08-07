ولي عهد أبوظبي يجري مباحثات مع الرئيس المصري في القاهرة

وصل الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي إلى القاهرة، الثلاثاء، في إطار زيارة يبحث خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، وآخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان السيسي في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، حيث رحب خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار بالمطار، بالشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق، وتجاذبا أطراف الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال المحادثات فرص تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية وآفاقه المستقبلية.

كما بحثا المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية وتداعياتها، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين، وتبادلا الآراء بشأنها.