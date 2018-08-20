رغم مشاهد وصول الحجاج القطريين إلى مكة.. الدوحة تنفي

رغم عرض قناة "العربية" لمشاهد وصول حجاج قطر عبر رحلات جوية قادمة من الكويت ومسقط، كذبت وزارة الخارجية القطرية البث المباشر.

كاميرا "العربية" رصدت وصول دفعة من دفعات الحجاج القطريين إلى مطار جدة في الأيام الماضية. وهذه جوازات سفرهم في المكتب لإنهاء إجراءات دخول المملكة..

وهذا مقر سكنهم في مشعر منى وهذا مسؤول قطري ينفي كل ما رأيتموه ويشتم قناة "العربية".

هذا واستقبل مطار الملك عبد العزيز في جدة أكثر من 500 حاج قطري، قدموا عبر رحلات جوية من مطاري الكويت ومسقط.

فيما سهلت السلطات السعودية استقبال الحجاج القطريين.

لوحات الترحيب تسقبلهم في صالة المطار.

والحافلات نقلتهم مباشرة إلى مكة والمشاعر المقدسة.

هذا وحاول مراسل العربية تسجيل لقاءات مع عدد منهم، إلا أنهم تحفظوا على التعليق، خشية عواقب ظهورهم، لكونه نفياً صريحاً للخطاب الإعلامي القطري، ومنه ما ورد لاحقاً من المسؤول الإعلام في وزارة الخارجية القطرية أحمد الرميحي في تغريدة النفي والقدح.

فيما انضم حجاج قطر الخمسمئة إلى أكثر من مليونين وثلث المليون قدموا من كل العالم لتأدية شعيرة من شعائر الله بكل إيمان.