قرقاش: قطر تروج مزاعم التطبيع واتصالاتها بإسرائيل موثقة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن أمر قطر وإعلامها ورفاق طريقها غريب في موضوع التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن الدوحة "تنشر وتروّج إشاعات التطبيع بشأن جيرانها بينما اتصالاتها موثقة ومستمرة وآخرها جملة من الاتصالات مع تل أبيب حول غزة. الأخبار الكاذبة والعمى الحزبي مفضوح".

وقالت مصادر إسرائيلية إن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، التقى سراً وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أواخر يونيو الماضي.

وحسب المصادر فإن اللقاء كان لمناقشة الوضع في قطاع غزة، في وقت يبحث قادة إسرائيل مقترحات التهدئة مع حماس.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن الاجتماع الذي عقد في قبرص، بحث إمكان إنشاء ميناء بحري لغزة في جزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وعلم أن ليبرمان التقى أيضاً في قبرص مبعوث قطر في غزة محمد العمادي.