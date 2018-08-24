البحرين: استثناءات من قرار وقف تأشيرات القطريين

أصدرت وزارة #الداخلية_البحرينية، الجمعة، بيانا إلحاقا بآخر صدر بتاريخ 21 أغسطس/آب حول إيقاف تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين، نتيجة تمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة #البحرين.

وأكدت الداخلية البحرينية في بيان، الجمعة، أنه يستثنى في منح التأشيرات الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة، وذلك ضمن ضوابط تتضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال، خصوصاً في هذه الظروف.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد المسموح به في هذا الصدد سيكون محدودا جدا، في إطار حماية المجتمع البحريني، على أن يتم لاحقا تحديد ماهية الحالات الخاصة وآلية تقديم الطلبات.