قرقاش: تقرير الأمم المتحدة بخصوص اليمن يستوجب ردا

شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الثلاثاء، على أن التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة بشأن اليمن يستوجب رداً.



وقال في تغريدة "لابد لنا من مراجعته والرد على حيثياته". وأضاف "يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغول الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة".

وأضاف: "علينا مراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستدافهه المدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلاما وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولين عن أمننا واستقرارنا وهنا أولويتنا".

موضوع يهمك اختطفت ميليشيا الحوثي العشرات من أبناء قرية الخربة بمديرية جهران التابعة لمحافظة ذمار، بعد يوم من اشتباكات مع الأهالي... ميليشيا الحوثي تحاصر أهالي الخربة بذمار وتختطف 60 منهم اليمن

وكان خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أصدروا أول تقرير لهم عن الحرب في اليمن، أفادوا فيه أن الحوثيين مارسوا تعذيبا وجندوا أطفالا وهو ما قد يرقى لجرائم حرب.