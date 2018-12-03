"أي. بي. سي": القائد الأميركي الميت بالبحرين انتحر

نقلت قناة "أي. بي. سي" الأميركية عن مصادر لم تذكرها أن القائد العسكري الأميركي الذي وجد ميتاً بشقته في #البحرين انتحر السبت الماضي.

وكان #الجيش_الأميركي قد أعلن الأحد عن العثور على قائد عمليات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط نائب الأدميرال، #سكوت_ستيرني، جثة هامدة في مقر إقامته في البحرين، السبت، مؤكداً استبعاد أي شبهة جنائية حول موته.

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وأشار الأدميرال جون ريتشاردسون، رئيس العمليات البحرية الأميركية، في بيان إلى أن دائرة التحقيقات الجنائية في البحرية الأميركية ووزارة الداخلية البحرينية تتعاونان في التحقيق.

بدوره نقل موقع "سي. بي. أس. نيوز" عن مسؤولين عسكريين تأكيدهم أن موت ستيرني هو "انتحار على ما يبدو".

وكان ستيرني تولّى في أيار/مايو مهامه كقائد لكل من القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية - التي تشمل الأسطول الخامس - والقوات البحرية المشتركة.

وستيرني متحدّر من شيكاغو والتحق بسلاح البحرية في 1982 بعد تخرّجه في جامعة نوتردام حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد. ولاحقاً حصل على درجة الماجستير من جامعة الدفاع الوطني (أن دي يو) التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وخدم ستيرني في العديد من أسراب الطائرات المقاتلة، وتولّى في كابول رئاسة أركان فريق العمل المشترك.

وفي الولايات المتّحدة، مارس ستيرني مهام مختلفة، بما فيها التدريب، كما شغل العديد من المناصب العليا، ومن بينها منصب مدير العمليات في القيادة المركزية.