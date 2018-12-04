قرقاش: توقعوا بدء هجوم منصات قطر الإعلامية على "أوبك"

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الاثنين، إن البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية.

البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية، الشق الاقتصادي للانسحاب اقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدأ هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٣ ديسمبر ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، منهياً تغريدته بالقول: "توقعوا بدء هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك".

يذكر أن قطر تعتمد على إنتاج الغاز في حين يبلغ إنتاجها من النفط 600 ألف برميل يوميا فقط، لكنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأعلنت قطر، الاثنين، أنها ستنسحب من منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول أوبك في يناير/كانون الثاني.