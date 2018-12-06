محمد بن راشد يرحب بالبابا.. "ترسيخ للحوار بين الأديان"

رحب الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، وحاكم دبي بزيارة بابا الفاتيكان في فبراير المقبل.

وقال في تغريدة الخميس على حسابه على تويتر: "نرحب بزيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، لدولة الإمارات في فبراير القادم .. زيارة نأمل من خلالها تعميق الاحترام المتبادل.. وترسيخ الحوار بين الأديان.. والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والأخوة بين جميع البشر .."

نرحب بزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لدولة الامارات في فبراير القادم .. زيارة نأمل من خلالها تعميق الاحترام المتبادل .. وترسيخ الحوار بين الأديان .. والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والاخوة بين جميع البشر .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 6, 2018

وكان الفاتيكان أعلن في وقت سابق الخميس، أن #البابا_فرنسيس سيزور الإمارات في شهر فبراير/شباط القادم.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان إن البابا سيزور أبوظبي في الفترة من 3 إلى 5 فبراير للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية".

وأوضح الفاتيكان أن الحبر الأعظم يلبي بذلك دعوة من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والكنيسة الكاثوليكية في الإمارات.

والعام الماضي أشاد البابا بالسياسة المنفتحة والمتسامحة التي تنتهجها #الإمارات، واعتبرها مثالاً يحتذى وتنبع من التسامح واحترام الغير وحرية ممارسة الأديان.