وزير خارجية البحرين: الخلاف مع قطر لن يحل بـ"حب الخشوم"

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد آل خليفة، إن الخلاف مع قطر وصل لنقطة بعيدة جداً لم يسبق أن وصلها خلاف آخر بين الدول الأعضاء في المجلس.

وأضاف "لا أعرف كيف ستعود قطر عن ذلك، فقد التزمت مع أعداء المنطقة مثل إيران، كما أبعدت نفسها عن دول المجلس، فهذه الأمور لا تعطي أي إشارة إلى أن قطر ستبقى ضمن دول المجلس".

وضع الدوحة تحت المجهر

وقال آل خليفة في حديث لـصحيفة "الشرق الأوسط" إن قطر في هذا الخلاف أحرقت جميع سفن العودة إلى المجلس، والخلاف لن يحل بـ(حب الخشوم)، فلا بد من اتفاق جديد ونظام جديد، ووضع الدوحة تحت المجهر".

وأوضح الشيخ خالد أن قطر أقل دولة التزمت باتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على ضرورة أن تصلح الدوحة نفسها، مضيفاً أن الرباعي العربي المقاطع لقطر لا يزال عند موقفه وشروطه، وقال إن الشروط لم تأتِ من الفراغ، ثلاثة أرباعها من اتفاقيتي الرياض، يضاف لها وجود القوات التركية. غالبية الشروط من الاتفاقيات التي وقعها أمير قطر أمام القادة ووعد بالالتزام بها.

قرارات في القمة الخليجية بالرياض

وبشأن القمة الخليجية التي دعا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز لعقدها في الرياض، الأحد المقبل، قال آل الشيخ إنها ستناقش التعاون العسكري الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون، وستكون هناك قرارات.

وحول التمثيل القطري في القمة، قال "التمثيل القطري لا يهمنا، وجوده من عدمه سيان، لا أحد ينظر لموقفنا من قطر، ما قمنا به هو ردة فعل تجاه ما قامت به قطر وما تنتهجه، لكن هل قطر تنتمي لمجلس التعاون؟ هي عضو في المجلس، لكنها تستعين بقوات أجنبية، عوضاً عن استعانتها بقوات تنتمي لها مثل قوات درع الجزيرة. القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي القطرية أكبر تهديد وضعته الدوحة لتهديد دول المجلس".

زيارة مسؤولين إسرائيليين "غير صحيحة"

هذا.. ونفى الوزير البحريني ما تردد عن زيارة مسؤولين إسرائيليين للبحرين، وقال "ما يتردد اليوم عن زيارات غير صحيح، وليس هناك مخطط لزيارة رئيس وزراء إسرائيل، ولم تحدث اتصالات في هذا الشأن، ولم يحدث شيء في الواقع، وإن حدث فنحن لا نتردد في الإعلان عنه".