البحرين: كان الأجدر بأمير قطر التواجد في قمة الرياض

‏غرَّد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد، الأحد، مؤكداً أنه كان يجدر بأمير قطر الحضور إلى الرياض والمشاركة في القمة الخليجية رقم 39.

وقال الويزر البحريني في تغريدته: "في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد. كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة".

في الرياض لحضور قمة الخير و الموقف الواحد .

كان الأجدر بأمير قطر ان يقبل بالمطالب العادلة و يتواجد في القمة — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 9, 2018

وأرسلت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، للمشاركة في القمة الخليجية 39، التي تنعقد بالرياض ليوم واحد.

وكانت السعودية قد وجهت دعوة رسمية إلى أمير قطر للمشاركة في أعمال القمة.