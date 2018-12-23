الكويت والبحرين تصدر تعليمات لرعاياهما في السودان

دعت سفارة الكويت لدى السودان المواطنين الكويتيين الموجودين حالياً هناك إلى مغادرته، حفاظاً على سلامتهم، وأهابت بالكويتيين إلى عدم السفر إلى السودان في الوقت الراهن.

ولفتت السفارة إلى أنه على المواطنين #الكويتيين الموجودين في #السودان حالياً التقييد بتعليمات الجهات الأمنية وعدم الاقتراب من مواقع التجمهر والتجمعات ومناطق #المظاهرات، ودعتهم لاتخاذ الحيطة والحذر في كافة مدن السودان التي أعلن فيها حالة الطوارئ.

إلى ذلك دعت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها المتواجدين في الخرطوم للابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات التي تشهدها البلاد.