وزير خارجية البحرين: سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة

أكد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد الجمعة، أن سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "لم ننقطع عن سوريا ولم تنقطع عنا رغم الظروف الصعبة".

وأضاف أن بلاده تقف مع سوريا لحماية سيادتها وأراضيها من أي انتهاك.

سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة ، لم ننقطع عنه و لم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة . نقف معه في حماية سيادته و أراضيه من اي انتهاك . و نقف معه في اعادة الاستقرار الى ربوعه و تحقيق الأمن و الازدهار لشعبه الشقيق #سوريا — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 28, 2018

كما قال: "نقف مع هذا البلد في إعادة الاستقرار إلى ربوعه وتحقيق الأمن والازدهار لشعبه الشقيق".

يذكر أن تصريحات وزير الخارجية، أتت بعد أن أعلنت البحرين مساء الخميس استمرار العمل في سفارة المملكة لدى الجمهورية العربية السورية. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن "العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة مستمر، علماً أن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع".

وأضاف البيان "تؤكد وزارة الخارجية حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، الخميس، عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة.