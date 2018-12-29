فيديو.. سقوط مروحية في جبل جيس برأس الخيمة ومصرع طاقمها

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، السبت، عن سقوط طائرة مروحية من نوع" أغوستا 139" كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، في حوالي الساعة الخامسة وخمسين دقيقة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

هذا وأمر الشيخ سعود بن صقر #القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بفتح تحقيق عاجل في حادث سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ على جبل جيس واستشهاد طاقمها.

كما أمر بإجراء تحقيق شامل عن اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوع هذا الحادث الأليم لمعرفة أسبابه، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات (وام).

📍 #الإمارات : سقوط طائرة هيليكوبتر تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ في جبل جيس بإمارة #رأس_الخيمة قبل قليل ووفاة طاقم الطائرة 3 مواطنين وحسب الشهود كان سبب سقوطها الاصطدام بأسلاك لعبة الانزلاق الهوائي

رحمة الله على المتوفين .. اللهم أرحمهم وألهم أهلهم الصبر والسلوان.#جبل_جيس pic.twitter.com/oI5vy2EFNM — خدمة تويتر إماراتي (@a_alhaway) December 29, 2018

من جهته قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، "علمنا بوقوع حادث المروحية في قمة جبل جيس، ونطمئن الجمهور بعدم وجود أية إصابات لمرتادي جبل جيس أو المرافق التابعة له، ونحن في انتظار نتيجة التحقيق، التي أمر بها سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة".

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسقوط المروحية، واشتعال النيران فيها.