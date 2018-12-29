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فيديو.. سقوط مروحية في جبل جيس برأس الخيمة ومصرع طاقمها

المصدر: دبي - العربية.نت
صورة متداولة من موقع سقوط المروحية في جبل جيس
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، السبت، عن سقوط طائرة مروحية من نوع" أغوستا 139" كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، في حوالي الساعة الخامسة وخمسين دقيقة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

هذا وأمر الشيخ سعود بن صقر #القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بفتح تحقيق عاجل في حادث سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ على جبل جيس واستشهاد طاقمها.

كما أمر بإجراء تحقيق شامل عن اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوع هذا الحادث الأليم لمعرفة أسبابه، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات (وام).

من جهته قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، "علمنا بوقوع حادث المروحية في قمة جبل جيس، ونطمئن الجمهور بعدم وجود أية إصابات لمرتادي جبل جيس أو المرافق التابعة له، ونحن في انتظار نتيجة التحقيق، التي أمر بها سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة".

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسقوط المروحية، واشتعال النيران فيها.

كلمات دالّة

#القاسمي, #جبل جيس, #رأس الخيمة

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