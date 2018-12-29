هذا ما غرد به محمد بن زايد عن محمد بن راشد

غرد الشيخ #محمد_بن_زايد آلِ نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السبت، مشيداً بالشيخ #محمد_بن_راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومشيراً إلى دوره في خدمة وطنه.

وكتب محمد بن زايد على "تويتر: "عام زايد" يُكْمِلُ أخي ورفيق دربي ومعلمي محمد بن راشد 50 عاماً في خدمة الوطن.. تحية شكر وتقدير واعتزاز نوجهها معكم لقائد ملهم نذر نفسه وكرس جهده وأبدع في خدمة وطنه.. حفظك الله يا بو راشد لتواصل مع أبناء شعبك مسيرتك الحافلة بالعطاء والتنمية والنجاح".

واختتم محمد بن زايد، تغريدته بهاشتاغ " 50 عاماً للوطن".