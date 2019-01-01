قرقاش: مقاطعة قطر مستمرة في 2019

رجح وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، استمرار مقاطعة قطر عام 2019، بسبب سياسة الدوحة التي لم تتغير.

وقال في سلسلة تغريدات الثلاثاء: "في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في 2019 لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها رغم الكلفة الباهظة".

وأضاف أن "الموقف القطري يحركه الأمير السابق، وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها الحالي".

وفي اليمن التحالف العربي في موقع أفضل وسيشهد ٢٠١٩ انفراجات في الأزمة وتضعضع سياسي لموقف الحوثي، الطريق ما زال وعرا والمسائل اليمنية لا بد من ان يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكنه وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض اصبحنا اكثر تفاؤلا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 1, 2019

أما عن اليمن، فأكد أن التحالف العربي في موقع أفضل، وأن العام الجديد سيشهد انفراجات في الأزمة اليمنية، مقابل تضعضع موقف الحوثي، إلا أنه أكد أن الطريق ما زال وعراً. وقال: "المسائل اليمنية لا بد من أن يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكنه وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض أصبحنا أكثر تفاؤلاً".

وستستمر الامارات في لعب دورها المساند والصادق مع الأشقاء لتعزيز الاستقرار والازدهار في عالمنا العربي، وسيزداد نموذجها الملهم قوة و زخما عبر برنامجها الداخلي الطموح والذي تقوده قيادة مستنيرة واعية تسعى إلى تعزيز الإنجاز من خلال الابتكار والعمل الجاد. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 1, 2019

إلى ذلك، أشار إلى أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخماً مقابل المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة.

وختم قائلاً: لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية، ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية، ودوره أكبر حضورا بعكس السنوات الماضية".