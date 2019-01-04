قرقاش: مراجعة سياسات قطر تتجاوز الأبعاد السياسية

النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي واللوجستي ويؤكد الاحتياج الطبيعي للدول الى محيطها، مراجعة سياسات الامير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٤ يناير ٢٠١٩

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الجمعة، إن النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم من دون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي واللوجستي، ويؤكد الاحتياج الطبيعي للدول إلى محيطها.

وأضاف في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أن مراجعة سياسات الأمير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية "كما نرى".