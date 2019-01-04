عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم الخليج العربي

قرقاش: مراجعة سياسات قطر تتجاوز الأبعاد السياسية

المصدر: العربية.نت
أنور قرقاش
رابط مختصر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الجمعة، إن النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم من دون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي واللوجستي، ويؤكد الاحتياج الطبيعي للدول إلى محيطها.

وأضاف في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أن مراجعة سياسات الأمير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية "كما نرى".

كلمات دالّة

#الدوحة, #قطر, #قرقاش, #استضافة كأس العالم

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر