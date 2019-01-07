عضو إخواني يعترف.. هكذا استغلت الدوحة مقتل خاشقجي

منذ مقتل الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، في أكتوبر الماضي، نشر الإعلام القطري العديد من الأخبار غير الموثقة حول القضية، من أجل استهداف السعودية، وهذا ما أقر به أحد الضيوف الدائمين على قناة الجزيرة .

فقد ظهر #عزام_التميمي، مدير معهد الفكر السياسي الإسلامي بلندن، وعضو مجلس إدارة قناة الحوار الفضائية، الممولة قطرياً، وأحد رموز العمل "الإخواني" في بريطانيا، في حلقة حوارية على قناة "الحوار"، معلناً أن الجزيرة لما كانت ستركز على قضية خاشقجي، لولا الأزمة بين قطر والسعودية، ولما كانت أطلقت تلك المعركة الإعلامية، لولا مقاطعة الدول الأربع للدوحة.

يذكر أن التميمي، الذي يعتبر وجهاً إخوانياً، كان استغل منذ البداية، الأزمة بين دول المقاطعة (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر) وقطر، من أجل شن هجوم على المملكة ودول الخليج، والدفاع عن الدوحة التي تمول قناته، ومعهد الفكر الإسلامي الذي يديره.