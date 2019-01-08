بصورة وزير خارجية البحرين يرد على ظريف.. فبماذا غرد؟

بصورة للرئيس الإيراني السابق، أحمدي #نجاد، جاء رد #وزير_الخارجية_البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، الاثنين، على تغريدة لوزير الخارجية الإيراني، #جواد_ظريف.

وعلق الوزير البحريني على صورة نجاد: "السيد ظريف، هذه الصورة تقول مليون كلمة، أو عن العَمَى، بل عن عقود من سوء النوايا وأهداف الهيمنة وتحريف لأمة فخورة، إيران أمر وأنتم أمر آخر".

Mr Zariaf , this picture says a million words or about blindness ; but about decades of ill intentions , hegemonic aims and misrepresentation of a proud nation . Iran is one thing and you guys are another pic.twitter.com/5wP7eWotQm — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) January 7, 2019

وكان ظريف قد نشر صورة لمشرعين أميركيين يرتدون نظارات الواقع الافتراضي، وعلق عليها قائلاً: "يقال إن الصورة تقول ألف كلمة، أما هذه الصورة فتقول أكثر من ألف كلمة عن عقود من السياسات الأميركية الفاشلة في المنطقة، في وادي العمي حتى أولئك الذين يرتدون نظارات الواقع الافتراضي لا يزالون عمياً".