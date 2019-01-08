عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم الخليج العربي

بصورة وزير خارجية البحرين يرد على ظريف.. فبماذا غرد؟

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

بصورة للرئيس الإيراني السابق، أحمدي #نجاد، جاء رد #وزير_الخارجية_البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، الاثنين، على تغريدة لوزير الخارجية الإيراني، #جواد_ظريف.

وعلق الوزير البحريني على صورة نجاد: "السيد ظريف، هذه الصورة تقول مليون كلمة، أو عن العَمَى، بل عن عقود من سوء النوايا وأهداف الهيمنة وتحريف لأمة فخورة، إيران أمر وأنتم أمر آخر".

وكان ظريف قد نشر صورة لمشرعين أميركيين يرتدون نظارات الواقع الافتراضي، وعلق عليها قائلاً: "يقال إن الصورة تقول ألف كلمة، أما هذه الصورة فتقول أكثر من ألف كلمة عن عقود من السياسات الأميركية الفاشلة في المنطقة، في وادي العمي حتى أولئك الذين يرتدون نظارات الواقع الافتراضي لا يزالون عمياً".

كلمات دالّة

#وزير الخارجية البحريني, #جواد ظريف, #نجاد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر