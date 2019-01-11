وزير الخارجية الأميركي يصل البحرين في أول محطة خليجية

وصل وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، الجمعة، إلى #البحرين، محطته الأولى في الخليج في إطار جولة يقوم بها في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الشراكة مع دول الخليج ضرورية من أجل حماية إمدادات الطاقة العالمية ومحاربة "الإرهاب الراديكالي"، بالإضافة إلى "مواجهة العدوان الإيراني".

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في غداء عمل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده سلمان، ونظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وكان بومبيو استهل جولته في الشرق الأوسط بزيارة الأردن ثم العراق ومصر.

وسيتوجه الوزير الأميركي بعد البحرين إلى الإمارات ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، كل دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأكد المتحدث أن "مجلس تعاون خليجي متحد هو حجر الأساس للسلام الإقليمي والازدهار والأمن والاستقرار، وهو ضروري لمواجهة أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي وهو النظام الإيراني".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 بعدما اتّهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة والتدخل في شؤونها.

وتقوم الولايات المتحدة والكويت بجهود وساطة لحل الأزمة لكنها لم تنجح في ذلك حتى اليوم.