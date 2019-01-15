القصة الكاملة لمتهمين بالإرهاب يعيشون في قطر بحرية

بعد ما يقرب من عام كامل على إصدار قطر لقائمة الإرهاب الخاصة بها، لم تعلن السلطات القطرية حتى اليوم عن نتائج التحقيقات من إرهابييها، أو البدء بمحاكمة الشخصيات والكيانات القطرية المتهمة بدعم وتمويل الإرهاب.

وعلى العكس من ذلك، تظهر بعض الشخصيات المصنفة كإرهابية على اللائحة القطرية، على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تمارس حياتها بشكل طبيعي، فمنهم من يشارك في مناسبات اجتماعية، ويغرد على "تويتر" ويروج لمنظمته المصنفة إرهابية من قبل أميركا ودول الخليج، ومنهم من يشارك في مسابقات رياضية وينشر صوره على حساباته التواصلية.

يذكر أن السلطات القطرية أصدرت قائمة إرهاب خاصة بها في مارس 2018، وذلك بعد 9 أشهر من المقاطعة أعلنتها 3 دول خليجية ومصر على الدوحة، ونشرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، حيث تضمنت 19 شخصاً و8 كيانات، من بينها 6 كيانات قطرية كانت تدعمها الحكومة، إضافة إلى 11 شخصية قطرية، بينهم 10 موجودون في لوائح الإرهاب الخليجية والدولية.

عبدالرحمن عمير النعيمي

المتهم الأبرز على القائمة القطرية للإرهاب عبدالرحمن عمير النعيمي، والمدرج على لوائح العقوبات من قبل الخزانة الأميركية، قام مؤخراً بالتغريد والمشاركة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مروجاً لـ"منظمة الكرامة" التي ترأسها، والمتهمة بدعم الأنشطة الإرهابية والدفاع عن المتورطين في العمليات الإرهابية.

وخرج النعيمي عبر "تويتر" للترويج بشكل علني عن منظمته "الكرامة" والمصنفة على قائمة الإرهاب للدول الخليجية الثلاث ومصر.

التغريدات جاءت بعد فترة مما أثاره الحضور القطري الرسمي بجانب النعيمي في زفاف نجله، بعد أقل من شهر على إعلان قطر عن قائمتها للإرهاب، حيث احتفل رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، مع النعيمي، وإلى جانبه عدد آخر من المسؤولين في الحكومة القطرية، في حفل زفاف نجل المطلوب الأبرز، كما نشرت صحيفة "الراية" القطرية تهنئة خاصة بالزفاف.

يذكر أن النعيمي كانت الولايات المتحدة الأميركية قد أدرجته على لائحة العقوبات في ديسمبر 2013، ووصفته بـ"الممول الإرهابي"، الذي قدم الأموال والدعم اللوجستي إلى تنظيم "القاعدة" وفروعه في سوريا والعراق والصومال واليمن، وذلك على مدى 10 أعوام.

وبعد عام واحد، في 2014، أدرجته الأمم المتحدة ضمن قوائم الإرهاب الدولية، ووجهت له تهماً صريحة بتقديم الدعم المالي ووسائل اتصالات لمنظمات إرهابية.

مبارك العجّي

ولم يقتصر الأمر على الإرهابي النعيمي، ففي اليوم التالي من إعلان الدوحة عن قائمتها في تصنيف الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب، ظهر أحد المدرجين على القائمة، الإرهابي مبارك العجّي، من بين العدّائين القطريين المشاركين في أحد الماراثونات في وسط العاصمة القطرية الدوحة.

وشارك العجّي متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فرحته بالفوز بالمركز الأول وتكريمه بمبلغ مالي قدره 3 آلاف ريال قطري، إلى جانب مشاركته في سباق "الفات بايك" حيث تم تكريمه بمبلغ 4 آلاف ريال قطري.

ويظهر العجّي مجدداً عبر حسابه بإنستغرام لمشاركة أنشطته الرياضية، للإعلان عن تحقيقه ميدالية جديدة في ساحة جديدة من ساحات الماراثون القطرية بعد فوزه بالمركز الثاني في السباق الجبلي بمنطقة الخيسة 6 أكتوبر 2018.

وبحسب ما كشفت عنه مقاطع الفيديو الحديثة للإرهابي العجّي، عدم توقفه أصلاً منذ إدراج الدوحة اسمه ضمن قائمتها للإرهاب عن المشاركة في السباقات المختلفة المنظمة من قبل الاتحاد القطري وتقليده مزيداً من الميداليات والجوائز المالية.

ولا يزال العجّي حتى اليوم، وهو المتهم بالقتال في صفوف تنظيم "القاعدة" في سوريا، وتمويل الجماعات المتطرفة، طليقاً في ساحات الجري وركوب الدراجات في العاصمة القطرية الدوحة، وحراً في ممارسة نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من تضم القائمة؟

وتضمنت القائمة القطرية للإرهاب، بحسب ما نشرته اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، 11 شخصية قطرية وهم: عبدالرحمن عمير راشد النعيمي، سعد سعد شريان الكعبي (أدرج في بيان الخزانة الأميركية 2015 وجهت له تهم بالارتباط بتنظيم القاعدة وتمويل أنشطة جبهة النصرة، والعمل كوسيط لقبض فدية أحد الرهائن المحتجزين لدى جبهة النصرة)، عبداللطيف عبدالله صالح محمد الكواري (صنف على قائمة الإرهاب الدولية 2015 لمشاركته في تمويل أعمال وأنشطة القاعدة كميسر انطلاقاً من القاعدة وتوفير الدعم المالي)، إبراهيم عيسى حجي محمد الباكر، مبارك محمد مسعد علي العجّي (انضم لنشاطات خلية الدوحة وتم تكليفه بجمع التبرعات والأموال لتنظيم "القاعدة" عبر شركات غير حكومية بغطاء رسمي)، خالد سعيد فضل راشد بوعينين (مدرج ضمن لائحة العقوبات التابعة للولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، عمل كمنسق للقاعدة ونقطة اتصال لحملة جمع الأموال في قطر)، راشد سالم راشد محمد أبوقبا، محمد فيصل حمد الجبر السويدي، محمد جابر سالم مشعاب، عبدالله سليمان سعد عبد الله ثامر، عبدالله محمد شاكر شمس الدين الشيباني.